Alckmin considera 'bárbaro' o assassinato de dentista O governador Geraldo Alckmin (PSDB) classificou como "bárbaro" o crime que resultou na morte da dentista Cinthya Magaly, de 47 anos, nessa quinta-feira, 25, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A dentista foi queimada viva durante um roubo. O governador disse que as prisões devem acontecer "nas próximas horas".