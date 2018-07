Alckmin critica falta de correção em tabela do SUS

Ao ser informado que a Santa Casa de Franca (SP), por exemplo, suspendeu cirurgias eletivas desde 4 de março, o governador emendou: "todo ano tem aumento de salário, de remédio, da alimentação e a tabela do SUS não é corrigida", criticou. "A Santa Casa de Franca não fechou até agora porque todo mês estamos suplementando os recursos. Se não corrigir a tabela do SUS vamos continuar em crise".

Alckmin citou ainda investimentos de R$ 110 milhões do governo do Estado em dois hospitais de Ribeirão Preto, R$ 70 milhões no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e outros R$ 40 milhões no Santa Teresa, referência em tratamento de dependentes químicos. Ainda na cidade paulista, Alckmin anunciou R$ 150 milhões para obras no trevo de confluência da Via Anhanguera com as rodovias Antonio Machado Santana e Abraão Assed.