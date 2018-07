Alckmin critica plano e diz que Saúde precisa de verbas

"Tudo o que fizer pela saúde é bem-vindo, mas estamos passando longe dos problemas da saúde. O problema básico do SUS é financiamento", afirmou. Segundo ele, a participação dos recursos federais no financiamento da saúde no País caiu 11% na última década. "Tínhamos, em 2001, 56% do financiamento da saúde pelo governo federal. Onze anos depois, são 45%." Alckmin reclamou ainda da falta de repasses para as Santas Casas. Conforme o governador de São Paulo, o nível de investimento deveria aumentar porque a população do Brasil envelhece e precisa de mais cuidados.

O Ministério da Saúde anunciou que triplicou o investimento nos últimos dez anos, saltando de R$ 28,3 bilhões em 2002 para R$ 95,9 bilhões em 2012. O orçamento aprovado para 2013 é de R$ 99,3 bilhões. "Em relação aos investimentos em Saúde, os valores executados cresceram 119% entre 2001 e 2012, passando de R$ 2,4 bilhões para R$ 5,2 bilhões", afirmou a pasta. Sobre a tabela de procedimentos do SUS, o ministério afirmou que a atualização "ocorre de acordo com necessidade dos serviços" e que esta não é a única forma de repasse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.