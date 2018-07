Alckmin: defenderemos protestos e coibiremos depredações

"Mas vamos evitar depredações. O que tinha a ver aquele trabalhador que no dia do aniversário de São Paulo saiu para passear com a família e teve seu carro queimado?", questionou Alckmin. O governador fez as declarações em breve entrevista que concedeu à imprensa após ter acompanhado a chegada do "Megatatuzão" à estação Eucaliptos da Linha 5-Lilás do Metrô, na zona sul da capital paulista. O Megatatuzão, uma máquina projetada para escavar túneis nas obras do Metrô, partiu do Poço Bandeirantes no dia 11 de setembro do ano passado e percorreu 483 metros.

O túnel faz parte da extensão da Linha Lilás, entre o Largo Treze e a Chácara Klabin. A previsão do Metrô é de que o equipamento trabalhe 22 meses para concluir o túnel. (- francisco.assos@estadao.com)