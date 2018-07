Alckmin destaca importância de Hebe para história da TV

"A Hebe é a própria história da TV brasileira e vai deixar saudades", disse. Alckmin ressaltou ainda a generosidade e o bom humor de Hebe, concluindo que a artista era uma guerreira. O governador estava acompanhado da primeira-dama, Lu Alckmin.

O corpo de Hebe Camargo foi enterrado na manhã deste domingo, 30, no Cemitério Gethsemani, no Morumbi. O corpo da apresentadora, coberto pela bandeira do Brasil, foi levado em carro do Corpo de Bombeiros em cortejo aberto, após ter sido velado no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.