Alckmin deve assinar esta semana decreto sobre Detran

Na sexta-feira (11), o governador recebeu o projeto de mudança, que propõe, por exemplo, a ampliação do número de serviços do órgão oferecidos pelo Poupatempo. "Gostei muito da apresentação, foi um trabalho muito bem feito e vamos ter boas surpresas", disse, após evento na capital paulista.

De acordo com o governador, o atendimento no Detran será mais rápido e apresentará menos exigências de documentos. "Um exemplo: você tira carteira de motorista e a perde. Então, tem de tirar a segunda via. Antes, tinha de apresentar todos os documentos de novo. Agora vai simplificar muito." O projeto propõe ainda o aumento da emissão de documentos pela internet.