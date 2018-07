Alckmin discute projeto de cotas com ativistas

A ONG Educafro propôs que as instituições usem um método inspirado no da Universidade Federal do Paraná para a seleção pelo critério racial. Primeiro, as vagas reservadas seriam ocupadas por candidatos autodeclarados pretos, pardos ou índios. Depois, haveria um prazo para que quem se julgasse injustiçado por ter ficado de fora pudesse recorrer. Pelo projeto, metade das vagas reservadas seria para alunos com renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo por pessoa; e 35% para pretos, pardos e índios. O resto iria para egressos da rede pública, independentemente da renda.