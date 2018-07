Alckmin diz que está 'otimista' sobre recursos federais O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse nesta quarta-feira que está "bastante otimista" com a perspectiva de o governo federal atender o pleito do Estado para a liberação de verbas para três projetos de mobilidade urbana: a Linha 5 - Lilás do Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), a reforma de trinta estações de trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na Grande São Paulo e um corredor de ônibus na região metropolitana de Campinas. "(O pleito) está em análise, mas estamos bastante otimistas que conseguiremos os recursos para poder investir ainda mais na mobilidade urbana (em São Paulo)."