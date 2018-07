Alckmin diz que governo não será intimado por violência

De acordo com Alckmin, foram identificados 120 suspeitos, dos quais cem foram presos e 20 estão foragidos. Outros 18 foram mortos em confronto com a polícia. Ele afirmou também que determinou à Secretaria de Segurança Pública (SSP) e à Procuradoria-Geral do Estado a extensão do seguro a policiais mortos para os casos em que a morte tenha sido causada em decorrência da atividade policial, ainda que não estivessem em serviço. "Isso já está sendo verificado, por ordem nossa, obedecendo questões legais." Atualmente, o seguro está previsto apenas para o policial que for morto em decorrência do trabalho, afirmou.