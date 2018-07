Alckmin diz que não haverá impunidade no Estado de SP

"Ninguém fica impune. A casa cai, demora um dia, dois, mas acabamos prendendo os criminosos", afirmou Alckmin, ao anunciar a prisão nesta quarta-feira, na Baixada Santista, de um criminoso que matou um policial. "Você sempre vai ter criminoso procurando o crime. O que não pode ter é impunidade. Aliás, nós já prendemos esse ano, em seis meses, mais que o ano passado inteiro. A polícia está trabalhando e trabalhando, sem parar", disse o governador.

Questionado sobre as estratégias do Estado para coibir a escalada da violência, o governador cobrou mais policiamento de fronteira, função da Polícia Federal, subordinada ao governo federal. "Nós produzimos cana, laranja, soja, nós não produzimos cocaína. Onde é que está a polícia de fronteira, com essa cocaína vindo da Bolívia? Nós não temos armas aqui. Acabou de ser morto uma policial no Rio de Janeiro com um tiro de fuzil, que perfurou até o colete a prova de balas. Onde é que está o controle da fronteira do tráfico de armas?", questionou Alckmin durante encontro com jornalistas.

Segundo o governador e ex-anestesista, para o problema da violência em São Paulo vale o princípio aplicado na medicina que diz "suprima a causa que o efeito cessa". "Nós agimos na ponta, agimos na biqueira do tráfico de droga. É preciso agir nas fronteiras, coibir a entrada de drogas e armamento contrabandeado no país".