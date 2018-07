Alckmin diz que não vai mudar cúpula de Segurança

Ao falar da parceria com o governo federal, o tucano lembrou que já foi feita a transferência do preso Francisco Antonio Cesário da Silva, o Piauí, para Porto Velho, e que os programas em curso nesta parceria estão sendo executados. "O Instituto de Criminalística, por exemplo, já tem os dados para criar um laboratório do DNA das drogas e a agência de atuação integrada já está trabalhando com toda a informação", disse Alckmin.

O governador, no entanto, recusou-se a comentar as declarações do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, proferidas terça-feira (13) na capital paulista de que preferiria morrer a passar muitos anos preso. Alckmin participou junto com a presidente Dilma Rousseff da abertura da 7ª Olimpíada do Conhecimento e, em seu rápido discurso, disse que o casamento entre a formação profissional com a educação é essencial para capacitar a mão de obra necessária para a indústria.