Alckmin diz que Sabesp fará proposta contra estiagem

Em visita ao interior do Estado - onde entregou casas em Valparaíso e Mirandópolis e uma creche-escola em Guararapes -, Alckmin disse que a Sabesp está para concluir um pacote de medidas com o objetivo de melhorar o abastecimento à população assistida pelo Sistema Cantareira. Ele lembrou que a situação do Cantareira "é distinta" dos outros reservatórios que abastecem a capital paulista.

"Os reservatórios, como o da Guarapiranga e do Alto Cotia, e outros de várias áreas, estão com quase 100% da capacidade, o que é suficiente para abastecimento da cidade de São Paulo. Mas temos o Cantareira com 23% porque na região de Minas Gerais e São Paulo, que o abastece, não chove há um bom tempo", afirmou. Por isso, De acordo com Alckmin, as medidas da Sabesp serão apenas para os municípios que dependem do Cantareira, responsável por abastecer 42% da região metropolitana.

Segundo o governador de São Paulo, uma das medidas é uma campanha publicitária que já é levada ao ar pela Sabesp. "Ela (Sabesp) começou uma campanha para alertar a população sobre a necessidade de reduzir o consumo e não desperdiçar água", disse. Conforme Alckmin, a campanha dá dicas de como economizar água, como não deixar a torneira aberta quando se fizer a barba ou tomar banho e evitar lavar automóvel, entre outras atitudes. "A pior coisa é ter verão sem chuva, com grande consumo de água e ainda perda por evaporação", disse.

O governador não quis adiantar quais seriam as outras medidas, mas disse que devem ser anunciadas nos próximos dias. "Vamos aguardar mais uns quatro dias e anunciaremos", prometeu. Apesar da situação, a Sabesp afirma que não há necessidade de se adotar o racionamento, por enquanto.