Alckmin diz que São Paulo não tem falta de água O governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse neste domingo, 9, em Tietê, interior paulista, que a redução no volume de água captado no Sistema Cantareira para abastecer a Grande São Paulo não vai deixar a população sem abastecimento. Nesta segunda-feira, 10, o volume de água captado no sistema será reduzido dos atuais 31 mil litros por segundo para 27,9 mil litros por segundo. O objetivo é reduzir o ritmo de comprometimento do sistema, que tem registrado os mais baixos volumes da história - neste domingo, o nível divulgado pela Sabesp era de 16,1%. A água liberada para as regiões de Piracicaba e Campinas também será reduzida de 4 para 3 mil litros por segundo.