Alckmin diz que Serra é 'preparadíssimo' para instituto do PSDB

Serra, no entanto, não é unanimidade no partido para presidir o instituto. Os senadores tucanos indicaram à direção da legenda o ex-senador Tasso Jereissati (CE) para o posto.

Alckmin disse que conversou com Serra na quarta-feira quando os dois viajaram juntos a Brasília. O governador participou de reunião com o ministro Guido Mantega (Fazenda) enquanto Serra esteve no Congresso.

"Conversamos sobre isso... Acho Serra um ótimo nome, preparadíssimo, pode dar uma boa contribuição ao partido no Instituto Teotônio Vilela. O que nós vamos fazer é ajudar para unir o partido, para todos estarem representados", disse Alckmin a jornalistas após cerimônia no Palácio dos Bandeirantes nesta quinta.

O instituto, órgão de estudos e de formação política ligado ao PSDB, e toda a Executiva da legenda serão eleitos no próximo dia 28.

Deve deixar o ITV Luiz Paulo Vellozo Lucas, que retornou aos quadros do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e saiu derrotado na disputa para o governo do Espírito Santo em 2010.

(Reportagem de Carmen Munari)