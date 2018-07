Alckmin diz que SP ainda vai melhorar muito no Ideb O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse nesta quarta-feira que pretende "melhorar ainda muito" o desempenho do Estado, no Índice de desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Considerando a rede estadual, o Ideb paulista saltou de 3,6 para 3,9 no ensino médio, segundo melhor desempenho do País, perdendo apenas para o estado de Santa Catarina, onde a rede pública registrou Ideb 4. A média nacional do índice da rede pública no ensino médio manteve-se estagnada em 3,4.