Alckmin diz que SP terá melhor desempenho O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse ontem que pretende "melhorar ainda muito" o desempenho do Estado no Ideb. Considerando a rede estadual, o Ideb paulista saltou de 3,6 para 3,9 no ensino médio, segundo melhor desempenho do País - primeira colocada, a rede pública de Santa Catarina tem Ideb igual a 4. "Toda a prioridade será para o ensino médio, porque esse é o desafio no mundo", afirmou Alckmin após participar de cerimônia no Palácio do Planalto. O governador destacou como prioridade a formação de professores, a reestruturação curricular e a combinação com o ensino técnico para incrementar o ensino médio.