Alckmin diz ter 'tolerância zero' com PMs em execuções O governador Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou nesta quarta-feira, 24, que tem "tolerância zero" com policiais militares que possam ter participado de execuções na Grande São Paulo. Dois PMs foram presos por suspeita de participar de execuções em Osasco e Carapicuíba na quarta-feira passada, 17. Essas ataques deixaram quatro pessoas mortas e sete feridas.