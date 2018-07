Alckmin e assina compromisso para modernizar hidrovia O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, destacou nesta quarta-feira, 23, os investimentos na hidrovia Tietê-Paraná, em São Paulo, que segundo ele trarão maior eficiência e redução de custos no transporte de cargas, não só em no Estado como também no Centro-Oeste. "É a hidrovia do Sudeste e do Centro-Oeste", destacou Alckmin. Ele afirmou ainda que o grande projeto previsto para a hidrovia é a sua ampliação até a cidade de Piracicaba, que representam mais 50 quilômetros de hidrovias.