Alckmin e Kassab lamentam morte de Millôr Fernandes O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, divulgou nesta quarta-feira, por meio da sua assessoria de imprensa, nota sobre a morte do escritor Millôr Fernandes: "O Brasil perde o homem das fábulas e dos contos fabulosos. Millôr Fernandes era um mestre das palavras e das artes em todas as atividades que exercia, com humor cortante e crítica inteligente: jornalista, desenhista, tradutor, roteirista de cinema e dramaturgo". "É com grande pesar que transmito meus sentimentos e orações a todos os seus fãs, amigos e familiares", continua o texto.