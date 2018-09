Alckmin elogia secretário que afastou delegado

"O secretário de Segurança Pública foi corretíssimo", disse Alckmin, em defesa de Ferreira Pinto. "Não pode cada delegacia fazer a investigação que quer. As investigações são feitas pelos departamentos competentes e o secretário reagiu de maneira rápida e firma."

A polêmica em torno do roubo surgiu já com o inquérito policial, que demorou nove dias para ser aberto. Os bandidos entraram no banco no dia 27 de agosto e roubaram 138 cofres particulares. Somente no dia 5 de setembro o Departamento de Investigação do Crime Organizado (Deic) abriu inquérito para investigar o caso.

Durante cerimônia do início da contagem regressiva de mil dias para a Copa do Mundo, no canteiro de obras do futuro estádio do Corinthians, o Itaquerão, Alckmin recebeu uma ligação de Ferreira Pinto, mas não quis comentar o conteúdo. "As informações e o mérito são do Deic", disse, sugerindo que a polícia havia prendido suspeitos de envolvimento no crime.