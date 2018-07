Alckmin encaminha à Assembleia reajuste para professor

A medida, se aprovada, deve entrar em vigor em 1º de julho. O reajuste terá um custo total de R$ 824 milhões em 2011 e será concedido aos 225 mil professores da rede estadual. O anúncio do piso foi feito em maio pelo governador em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes. No evento, ele informou ainda a adoção de uma política salarial para o magistério que inclui reajustes até 2014.

Alckmin disse que concederá um aumento acumulado de 42,2% nos próximos quatro anos, incluindo o reajuste de 2011. A previsão do governo estadual é de que o piso salarial passe para R$ 2.368 até 2014.