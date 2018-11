Alckmin encontra Guerra em articulação para nova direção do PSDB

A nova Executiva terá como tarefa principal posicionar o partido para as eleições gerais de 2014 e traçar um caminho em meio à crise de estratégia das oposições. Uma fusão PSDB, DEM e PPS também vem sendo cogitada mas ainda não é unanimidade entre tucanos.

Nesta terça-feira, Alckmin recebeu o presidente do partido, deputado Sérgio Guerra (PE) e, na véspera, teve encontro com o senador mineiro Aécio Neves. Os dois viajaram a São Paulo para conversas separadas com o governador. Com o apoio de Alckmin e Aécio, Guerra deve ser reeleito para presidir a legenda na eleição marcada para 28 de maio em Brasília.

Aécio teria a preferência pela manutenção do deputado mineiro Rodrigo de Castro na secretaria-geral, cargo estratégico para a montagem de candidaturas nas eleições de 2014, quando o ex-governador aspira disputar a Presidência da República. Já o grupo de Serra defenderia outra indicação.

Guerra estava acompanhado em São Paulo de Eduardo Jorge, vice-presidente-executivo da legenda. A reunião com Alckmin foi em uma sala reservada do Instituto do Câncer, onde o governador lançou programa contra a doença.

Não há notícia de que tenham conversado com Serra, o que não quer dizer que o ex-governador paulista não tenha entrado em contato com o dirigente do partido por meio de interlocutores, o que é mais seu estilo, segundo disse uma fonte da legenda.

"O que aconteceu em São Paulo realmente ajuda", disse o secretário estadual de Energia, deputado José Aníbal, referindo-se à articulação para o diretório paulista.

Sobre uma possível disputa pela secretaria-geral na formação da Executiva nacional, Aníbal acredita que "não será atritosa, há muitos dias ainda para chegar lá". Para a presidência, vê convergência em torno de Guerra.

Alckmin, que fez um trabalho tido como pragmático pela legenda nos diretórios locais do PSDB, tem agora aliados nos dois comandos. O governador foi mais bem-sucedido no estadual, depois que a eleição do municipal acabou gerando a desfiliação de seis vereadores tucanos ligados ao prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, o que foi visto como crítico no cenário político.

Na Executiva nacional, entre os integrantes que podem ser substituídos está o presidente do Instituto Teotônio Vilela, Luiz Paulo Vellozo Lucas, que retornou aos quadros do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ex-deputado e ex-prefeito de Vitória, saiu derrotado na disputa para o governo do Espírito Santo em 2010.