Alckmin entrega moradias populares em Cubatão-SP

Alckmin lembrou que, pela quarta vez, comparece a Cubatão para entrega de casas, dando prosseguimento a um programa "que é referenciado internacionalmente pela Organização das Nações Unidas". De acordo com o governador, as famílias que receberam as chaves das unidades habitacionais podem ficar despreocupadas que, se por acaso, algum problema ocorrer nas novas moradias, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) irá acionar a construtora para o imediato reparo.

O governador afirmou que os problemas detectados nas moradias entregues recentemente em cidades do interior paulista, como Ribeirão Preto, por exemplo, foram consequência de questões pontuais. "Marginais furtaram a fiação de cobre de algumas casas, o que acabou resultando em problemas no telhado, que serão reparados agora pela construtora", observou. Segundo Alckmin, as empresas responsáveis pela construção das casas e apartamentos são obrigadas a permanecer no local até 90 dias após a mudança, quando é comum surgirem os problemas.

Antes do pronunciamento do governador, o secretário da Habitação, Sílvio Torres, destacou que o programa é um dos principais projetos do Governo de São Paulo para promover a conservação, o uso sustentável e a recuperação do Parque Estadual da Serra do Mar. "A ação prevê o atendimento de 7.760 famílias residentes em áreas irregulares do parque".

Ao todo, 5.350 famílias deverão deixar as áreas de risco ou de preservação ambiental da serra do mar. Praticamente, três bairros estão sendo construídos na cidade: 365 unidades do Residencial Rubens Lara, que é considerado referência em sustentabilidade; 186 do Residencial Vila Harmonia, em uma região conhecida como Bolsão 7 e 233 moradias no Residencial Parque dos Sonhos, no Bolsão 9.

Os imóveis são apartamentos, casas sobrepostas e sobrados, sendo 267 com três dormitórios, sendo dez unidades de uso misto, com pequeno comércio e 517 com dois dormitórios. Todos os imóveis contam com azulejos na cozinha e no banheiro, medidor individualizado do consumo de água e gás, piso cerâmico em todos os cômodos, sistema de aquecimento solar para água do chuveiro e pé-direito ampliado de 1,4 para 2,6 metros.