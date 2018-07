Alckmin entrega obras na região de Campinas

Alckmin também participou do II Fórum de Sustentabilidade, na cidade de Paulínia, evento que marcou a abertura da 2ª edição do Festival de SWU (Start With You). Segundo ele, o governo está incentivando o aumento da produção do etanol em São Paulo. "Também vamos retirar a cobrança do ICMS das sacolas reutilizáveis para que a sacola plástica seja abolida", disse o governador.

A partir do dia 25 de janeiro de 2012, os supermercados de todas 645 cidades do Estado, segundo ele, deixarão de utilizar a sacola descartável. Ele também ressaltou que o governo, por meio da Sabesp, irá intensificar as campanhas contra o desperdício de água. A agenda deste sábado do governador será encerrada em Engenheiro Coelho, onde ele fará o anúncio da pavimentação da estrada Vicinal Luiz Favero, que liga a Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP 332) a Engenheiro Coelho.