Alckmin entrega trens da CPTM de gestão anterior

Em discurso, Alckmin disse que os veículos eram o "sonho" de seus antecessores. "Esse é o sonho de Mário Covas, que a CPTM era a menina dos olhos dele, o sonho do Serra, o sonho do Goldman, o sonho de todos nós." Perguntado, o governador disse que os ex-governadores "são sempre convidados" para os eventos, mas nem Serra nem Goldman participaram da solenidade.

Com as novas unidades, o total de veículos novos entregues a CPTM chega a 43. O governador afirmou que até 2012 serão entregues mais 62 veículos, completando um total de 105 unidades adquiridas pelo governo estadual. O governador garantiu que, com a iniciativa, o intervalo dos trens no horário de pico na Linha 8 - Diamante, entre as estações Júlio Prestes e Itapevi, onde foram entregues os veículos, será reduzido de 7 para 4 minutos.

"E, neste ano, esta linha terá quatro estações reformadas: Jandira, Barueri, Osasco e Carapicuíba", informou. Alckmin disse ainda que o governo estadual pretende estender a Linha 8 - Diamante em 6 quilômetros de ferrovia, chegando até a parada de Amador Bueno, em Itapevi. "Eu diria que, no caso da CPTM, até o ano que vem, vai reduzir a questão da superlotação nos horários de pico."