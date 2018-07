Alckmin espera acordo para evitar desabastecimento

O governador manifestou preocupação com a possibilidade de desabastecimento de combustíveis e de outros produtos em razão do bloqueio, mas alegou que o prefeito Gilberto Kassab (PSD) está conversando com os envolvidos. Alckmin não entrou no mérito das medidas adotadas pela Prefeitura da capital, dizendo apenas que era uma questão da administração municipal. Por enquanto, segundo deixou claro, o Estado não deve intervir na questão. "O importante é que as conversas estão acontecendo e isso deve ser resolvido ainda hoje", afirmou.