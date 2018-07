Alckmin evita falar sobre recursos do Estado no Fielzão O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), evitou hoje falar sobre a utilização de recursos do governo do Estado na construção do estádio do Corinthians. Durante vista às obras de ampliação da Linha 5-Lilás do metrô, Alckmin foi econômico nas palavras e indicou que o tema deverá voltar a discussões somente em outubro, mês no qual a Fifa deverá divulgar qual será a sede da abertura da Copa do Mundo de 2014.