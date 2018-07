Alckmin garante que índices de violência cairão

Alckmin elogiou a nova cúpula da Segurança Pública, mas não deu detalhes sobre qual será a estratégia dos responsáveis pelas Polícias Civil e Militar para resolver a atual crise no setor. Ele anunciou a contratação de 185 delegados de polícia e a entrada de 138 na Academia de Polícia Civil. "Grande parte deles vai para o setor de inteligência e de investigação", disse Alckmin.

Legislação

Ao ser questionado sobre uma fuga de adolescentes da Fundação Casa, no domingo (25) em Ferraz de Vasconcelos, o governador defendeu o aumento do limite de internação, que hoje é de três anos, para adolescentes que cometerem crimes graves. "A punição precisa ser maior, até porque é preciso ter limite", disse. Ele criticou a presença de maiores de 18 anos na Fundação Casa. "Dos que fugiram, três têm mais de 18 anos. O que está fazendo quem tem 19, 20 anos na Fundação Casa, que é para criança e adolescente? Isso é a nossa lei."O governador afirma que atuará para que a legislação mude. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.