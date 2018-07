Alckmin: governo investigará cartel em Metrô e CPTM

"Somos os maiores interessados em esclarecer isso", declarou o governador Geraldo Alckmin (PSDB) na manhã desta sexta. "Qualquer tipo de controle (dos resultados de uma licitação) por uma empresa deve ser investigado e punido exemplarmente." No Estado, a apuração das denúncias ficará a cargo da Corregedoria Geral da Administração.

A suspeita é de que as empresas combinavam o valor que iriam apresentar na licitação. Com isso, garantiriam contratos de 10% a 20% mais altos do que o previsto. Na quinta-feira, 4, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em escritórios de 13 empresas em São Paulo, Diadema, Hortolândia e Brasília. Alckmin garantiu, ainda, que o governo do Estado vai fornecer todas as informações que a PF e o Cade solicitarem.