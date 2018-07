Alckmin: lei do desmanche reduzirá roubo de carro

Alckmin afirmou que a medida para reduzir e regularizar os desmanches deve mudar o cenário de roubos e furtos de carros. Com a nova lei, as empresas que atuam na compra de veículos para desmonte terão de ser responsáveis pela venda para o consumidor final - não poderão repassar essas peças para revendedores.

"Hoje, você desmancha uma moto em 20 minutos, então tem muito roubo para abastecer peças. Por isso, pode ter certeza que vai cair o roubo e furto de automóveis no Estado", afirmou, depois de participar da abertura da 41ª Feira Internacional de Calçados, Artefatos de Couro e Acessórios de Moda (Couromoda), que é realizada desta segunda-feira a quinta-feira, 16, na capital paulista. De acordo com ele, apesar de o número de roubos e furtos ter crescido no Estado, houve uma redução importante dos crimes contra a vida. "Em homicídios, temos hoje um dos menores indicadores do Brasil e também tivemos queda nos latrocínios", disse.

Assassinatos em Campinas

Alckmin comentou ainda os 12 assassinatos que aconteceram entre a noite deste domingo, 12, e a madrugada desta segunda em bairros de uma mesma região na periferia de Campinas, interior paulista. Os crimes aconteceram em locais diferentes, mas a Delegacia de Homicídios vai apurar se há relação entre as mortes. "A polícia já está trabalhando. As mortes foram próximas uma das outras. O dr. Grella (Fernando Grella Vieira, secretário de Segurança Pública do Estado) está pessoalmente neste trabalho", disse.