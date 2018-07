Alckmin manda Bombeiros fiscalizar todas boates de SP O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), determinou na terça-feira a fiscalização de todas as boates em funcionamento no Estado. A operação "Prevenção Máxima" será feita pelo Corpo de Bombeiros e terá como foco inicial as casas noturnas com mais de 1.000 metros quadrados, mas vai atingir também salas de cinema, teatros e salões de clubes. O serviço vai mobilizar 300 equipes dos bombeiros. A operação começa na noite desta quarta-feira.