Alckmin: não haverá aumento da tarifa do metrô O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, se mostrou satisfeito na noite desta quarta-feira com o desfecho da greve dos transportes do Estado, que envolveu o metrô da cidade e trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Segundo ele, o aumento real para os metroviários ficou próximo da proposta do governo, de 1,5% e, que, portanto, não haverá aumento da tarifa do metrô para os usuários.