Alckmin pede explicação sobre falha na Linha 4 do Metrô São Paulo, 3 - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse hoje (3) que aguarda explicações da Via Quatro, concessionária que administra a Linha 4-Amarela do Metrô, sobre a falha que impediu a circulação de trens por quase quatro horas durante a manhã. "A operadora tem o dever de ter um plano de contingenciamento e um plano de comunicação. Prestar contas à sociedade é uma obrigação", cobrou.