Alckmin pede para população economizar água Economizar água é o que sugere o governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB) aos moradores da Grande São Paulo, como forma para evitar o racionamento. A sugestão foi dada na manhã desta segunda-feira, 16, em Teodoro Sampaio, interior do Estado, onde o tucano inaugurou obras. Perguntado sobre a redução no sistema Alto Tietê, que está com apenas 29% de sua capacidade, o governador foi reticente, evitando comentar diretamente o assunto: "Esperamos a colaboração da população, que já economizou 30%. Quem reduz o consumo (de água) tem o bônus de 40%", explicou Alckmin.