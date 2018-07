Alckmin prevê parceria com PT em São Paulo caso eleito O candidato à prefeitura de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) defendeu uma parceria com o PT caso vença a eleição. Para ele, a disputa se encerra no dia 26 de outubro, data do segundo turno das eleições municipais. "Não há razão nenhuma para termos terceiro ou quarto turnos. Não tem sentido. No que depender de mim, quando acabar a disputa eleitoral é todo mundo para trabalhar pela cidade", disse Alckmin a jornalistas. Ele comparou essa atitude com a votação da reforma da Previdência em 2003, primeiro ano do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente do governo federal. "Ela só foi aprovada porque teve os nossos votos", disse ele, referindo-se ao PSDB. Se vencer a eleição, Alckmin também prevê um bom relacionamento com o presidente Lula. "Ele não é presidente do PT, é presidente de todos os brasileiros". O candidato tucano lançou nesta sexta-feira seu programa de governo para São Paulo que prioriza o setor de saúde, em que planeja a construção de três novos hospitais nos bairros de Parelheiros, Brasilândia e São Mateus. (Por Carmen Munari)