Alckmin promete mudar modelo de licitação do metrô O governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse ontem que vai mudar o modelo de licitação que será adotado na construção das próximas linhas do metrô. A decisão foi tomada para evitar que se repitam os transtornos verificados no prolongamento da Linha 5-Lilás - que vai da região do Largo 13 de Maio até a Chácara Klabin, na zona sul.