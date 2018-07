Alckmin: PSDB proporá mudança no Estatuto do Adolescente O governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse nesta quinta-feira, em evento em Itaquera, na zona leste da capital, que seu partido prepara um projeto com o objetivo de alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), tornando mais rígidas as punições a infratores com idade abaixo de 18 anos. O tucano divulgou a intenção depois de comentar a morte do universitário Victor Deppman, de 19 anos, na terça-feira, 9.