Alckmin quer iniciar este ano Trecho Norte do Rodoanel

A Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) espera até maio conseguir a licença prévia, primeiro passo do empreendimento. "Protocolamos o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e agora os municípios vão indicar as necessidades de compensação", disse o presidente da Dersa, Laurence Casagrande Lourenço. Com a licença, a Dersa pretende lançar o edital até junho e concluir a licitação até outubro. As "obras brutas" começarão em novembro, segundo o governo.

O traçado final será decidido apenas no momento de liberação da licença prévia. A Dersa afirma que vai defender a rota prevista no EIA, que corta parte da área urbana no norte da capital paulista e um pedaço da Serra da Cantareira, por isso a necessidade de seis túneis no percurso.

A diretoria da Dersa se reuniu ontem com uma missão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que deve financiar R$ 2 bilhões do projeto. O Trecho Norte custará R$ 5,86 bilhões. Um terço será bancado pelo governo federal. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.