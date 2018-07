Alckmin reforça promessa de reformar estações de trem O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, reiterou neste sábado, 30, a promessa de reformar as estações de trens da região metropolitana. Durante discurso em evento com empresários em Barueri, Alckmin procurou destacar os investimentos do governo em mobilidade urbana nos corredores metropolitanos.