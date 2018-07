Alckmin regulamenta jornada de servidores da Saúde

Aqueles que optarem pelas 30 horas não terão nenhum prejuízo salarial. Já os que escolherem as 40 horas receberão aumento de 25% sobre o valor do salário-base. O teto salarial, com a nova lei, chegará a R$ 5 mil.

"Uma remuneração justa é fundamental para motivar os profissionais", afirmou David Uip, secretário de Saúde do Estado.

A opção de escolha da jornada valerá para funcionários concursados, que não atuem em autarquias, e que possuam cargos de auxiliar de serviços gerais, oficial administrativo, oficial operacional, oficial sociocultural e analista administrativo, dentre outros.