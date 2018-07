Alckmin regulariza terras devolutas de até 450 hectares Cerca de 23 mil proprietários rurais, que ocupam terras devolutas de até 450 hectares em 53 municípios do oeste paulista, vão receber a escritura definitiva de suas áreas. É o que diz o decreto assinado nesta sexta-feira pelo governador Geraldo Alckmin durante cerimônia no quartel da Polícia Militar, em Presidente Prudente. O decreto regulariza a lei 14.750/12, que mudou a lei 11.600/03. Cartórios de cidades do Pontal do Paranapanema e da região de Alta Paulista orientarão os proprietários para que eles tenham acesso ao registro de imóveis e assumam a posse das terras devolutas. Um convênio nesse sentido foi firmado entre o Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) e a Associação dos Registradores de Imóveis de São Paulo (Arisp).