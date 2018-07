Alckmin sanciona lei da região metropolitana de Sorocaba O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), sancionou nesta quinta-feira, 8, projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa criando a Região Metropolitana de Sorocaba (RMS). Com isso, o Estado passa a ter cinco regiões metropolitanas - as outras são as RM de São Paulo, Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba/Litoral Norte. A nova região metropolitana tem 26 municípios com 1,7 milhão de habitantes e Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 47 bilhões - 3,5% do PIB estadual.