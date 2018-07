Alckmin: situação de alerta nos reservatórios é pontual

Alckmin disse ainda que o problema é pontual. "Diferentemente de outros momentos, é uma questão localizada. Nós estamos com sistema Rio Claro com 97% de reservação. O sistema Guarapiranga está com mais de 60%. É um problema localizado exclusivamente no Cantareira", afirmou.

Segundo ele, a situação de alerta dos reservatórios do Estado não é generalizada. "Não temos nenhum sistema com menos de 40% (de reserva). Mesmo sem chover, o que é uma situação atípica", afirmou. O governador disse ainda acreditar que a medida de estimular a economia de água pode ter reflexos em hábitos culturais da população.