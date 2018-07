Alckmin: taxa de homicídio atinge nível aceito pela OMS O governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou hoje que, pela primeira vez, o índice de homicídios no Estado de São Paulo baixou para um nível tolerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com ele, o índice no primeiro trimestre deste ano chegou a 9,52 por grupo de 100 mil habitantes, valor inferior ao nível de 10 aceito pela entidade.