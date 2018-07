Alckmin: 'Tem de vencer uma batalha por dia' O governador Geraldo Alckmin (PSDB) admitiu que há crime organizado em São Paulo, mas ressaltou que "o Estado vai continuar cumprindo seu dever, que é enfrentar a organização criminosa". Em um evento público na tarde de terça-feira (09), Alckmin afirmou ainda que a força do crime organizado hoje "é menor do que foi no passado".