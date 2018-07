Alckmin troca secretário de Transportes Metropolitanos

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin (PSDB) vai anunciar na tarde desta terça-feira, 23, Clodoaldo Pelissioni como novo secretário de Transportes Metropolitanos. Ele vai assumir a vaga ocupada hoje por Jurandir Fernandes e deixar o comando da pasta de Logística e Transportes, da qual está à frente desde julho deste ano.

Ex-superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Pelissioni foi incorporado ao primeiro escalão de Alckmin no meio do ano por indicação de Saulo de Castro, que na época assumiu a chefia da Casa.

Cinco meses depois, Pelissioni agora assume a pasta com maior volume de investimentos da administração estadual. É ela a responsável pela gestão do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A secretaria é também uma das mais criticadas pela opinião pública, em razão dos atrasos de obras de mobilidade sobre trilhos.

A pasta assumida por Pelissoni responde por R$ 9,3 milhões do Orçamento do Estado em 2014, segundo dados fornecidos pela secretaria de Planejamento.

O remanejamento de Pelissoni para a pasta de Transportes Metropolitanos é a sétima troca realizada por Alckmin em seu primeiro escalão antes de dar início ao novo mandato. Até agora, o tucano já fez alterações na secretaria de Recursos Hídricos, Fazenda, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico, Casa Civil. O governador também recriou a secretaria de Governo. Para compensar, cortou a secretaria de Gestão Pública.