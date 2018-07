Alckmin veta projeto sobre transparência

O projeto de lei do deputado Geraldo Cruz (PT), aprovado na Assembleia em 2012, estipulava, entre outras coisas, a transparência de dados de recursos humanos, gestão, repasse de recursos e quantidade de matriculados. O governo também deveria informar, por carta, os pais dos alunos sobre as condições da escola.

Alckmin avaliou que o projeto era inconstitucional, sob o argumento de que a divulgação dos dados compete ao Executivo. No veto, defendeu que as informações já estão no portal da Secretaria da Educação (educacao.sp.gov.br). "Quanto à divulgação de dados do Ideb em painéis na própria escola, a secretaria registra que a medida não se revela de interesse público", diz o veto.