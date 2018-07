Aldeia de 12 moradores ganha Big Brother na internet

A aldeia de Miravete de la Sierra, em Teruel, no sudeste da Espanha, tem 12 habitantes - nenhum com menos de 70 anos - e um novo título: o povoado onde nunca acontece nada. Ou, pelo menos, não acontecia, até que a cidade entrou na internet. Uma agência publicitária criou um jogo inspirado no local oferecendo um passeio virtual, incluindo uma espécie de Big Brother on line com os moradores. O site tem uma apresentação de cada um dos habitantes de Miravete: "Se você gosta de viajar para ver novos povos, em Miravete isso só vai lhe custar 12 segundos", "Aqui o tempo não passa, nem adiantando o relógio" e "Quanto tempo faz que em sua vida não acontece nada? Então vem para Miravete", convidam os moradores. Os turistas virtuais podem comprar bonequinhos de vinil de cada um dos habitantes pelo equivalente a R$ 30,00 cada, fazer downloads de imagens da aldeia e contribuir com doações para a reforma da igreja renascentista de Nossa Senhora das Neves. Para isso, basta comprar uma telha virtual pelo equivalente a R$ 25 reais e entrar para o livro da história dessa cidade do século XVI. O Big Brother virtual é comandado por Cristobal Sangüeza, que explica no site que foi escolhido por ser "o morador mais velho e que nunca sai dali". Open International de Ordenhar Cabras Aos 86 anos, ele narra como uma das vizinhas conversa com as galinhas, outra cuida da horta e o dia-a-dia da comunidade onde, ele garante, "todo mundo deixa as portas abertas porque não há roubos, nem mal-feitores. Nunca acontece nada mesmo". O diretor da agência Shackleton, Pablo Alzugaray, disse à BBC Brasil que a idéia "é uma experiência de comunicação". "A proposta era encontrar um lugar minúsculo, desconhecido, com personagens anônimos e torná-los celebridades de um dia para outro. Coisas que a imprensa faz habitualmente com personagens que se destacam em outras áreas. Pois Miravete não tinha nada de destaque e aí está a graça", explicou. Os moradores se surpreenderam com o interesse, mas estão se divertindo com a novidade, segundo o diretor da agência. Em menos de quatro dias desde que entrou na rede, o site chamado www.elpuebloenelquenuncapasanada.com (o povoado onde nunca acontece nada.com) já ganhou adeptos com 23 mil visitas por dia, blogs e virou estrela de telejornais na Espanha. Além do site, a agência criou quatro anúncios de TV de 45 segundos cada um que estão sendo mostrados em canais a cabo do país. Na internet, o jogo que está fazendo mais sucesso no site é o Open Internacional de Ordenhar Cabras. Os ganhadores concorrem a uma viagem com estadia para quatro pessoas para conhecer o povoado onde nunca acontece nada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.