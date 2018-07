Aldo diz que tráfico de drogas sempre repercute mal O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, afirmou nesta terça-feira, 7, que o tráfico de drogas "em qualquer lugar do mundo" repercute mal. "Não tem tráfico que possa repercutir bem", disse, acrescentando que o problema ocorre em todos os países. A afirmação foi feita após questionamento sobre o fato de uma rede de televisão britânica ter mostrado traficantes brasileiros se preparando para a venda de drogas durante a Copa do Mundo deste ano.