Aldo Mendes, do BC, diz que há 'gordura' na taxa de câmbio O diretor de Política Monetária do Banco Central, Aldo Mendes, afirmou nesta segunda-feira que há "um pouco de gordura" na taxa de câmbio neste momento, ao mesmo tempo em que afirmou que o BC tem bastante espaço para oferecer dólares no mercado spot ou de derivativos.